В Кизляре начальника отдела «Росрыболовства» обвинили в служебном подлоге

Кизлярский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан предъявил начальнику Северного отдела Северо-Кавказского территориального отдела «Росрыболовства» в служебном подлоге на сумму более 367 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновник, зная, что рейсовый катер отдела стоял на приколе на реке Терек с мая по июнь, решил присвоить выделенное топливо.

«Он внес заведомо ложные сведения в официальные документы, присвоив талоны на бензин на общую сумму более 367 тыс. рублей. В последующем, присвоенные талоны обвиняемый обналичил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— пояснили в ведомстве.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст. 292 «Служебный подлог» и ч. 3 ст. 160 «Присвоение» УК РФ. В суде ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн