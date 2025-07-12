Председатель СКР затребовал доклад в связи с гибелью подростка в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с гибелью несовершеннолетнего в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, социальные медиа распространили информацию о том, что в торговом центре Махачкалы на подростка упал грузовой лифт. В результате, несовершеннолетний получил травмы и скончался на месте.

По информации прокуратуры Дагестана, происшествие произошло в пятницу, 11 июля, в лифтовой шахте торгового центра, расположенного в столице республики на пр. Акушинского. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования», – сообщили представители прокуратуры.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – резюмировали в пресс-службе.

Владимир Андреев