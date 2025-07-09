В Ставрополье назначили четырех новых судей
Четыре судьи в Ставропольском крае получили новые назначения. Соответствующий указ 9 июля подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, Виктория Филатова стала судьей Ставропольского краевого суда. Председателем Ленинского районного суда Ставрополя назначена Елена Подзолко, а заместителем председателя Промышленного районного суда краевого центра — Сергей Рогозин.
Судьей Минераловодского городского суда стал Эрик Бастаниадис.