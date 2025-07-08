СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Дагестане

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового отравления жителей Магарамкентского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

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По информации правоохранителей, с 7 по 8 июля в больницы с признаками отравления обратилось более 100 человек, в том числе несовершеннолетние. Установлено, что граждане употребляли питьевую воду из водопровода.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев