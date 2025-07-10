Ставропольский край увеличил экспорт молочных товаров в 2,5 раза

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок в зарубежные страны в денежном выражении достиг 117 тыс. долларов США. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Рост показали и другие направления промышленности. Экспорт мясной продукции за первые шесть месяцев увеличился на 25% и составил 110 млн долларов США, а поставки пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 9% — до 212 млн долларов США.

«По ряду видов продукции у нас идет стабильное увеличение экспорта. В первую очередь это молочная продукция, которая является одним из пищевых брендов нашего региона. Мы экспортируем сыр, творог, сливочное масло, мороженое. Главными импортерами в этом году остаются страны Ближнего Востока, Закавказье, Восточная Европа и Азия»,— отметил Антон Доронин.

Ставропольский край поставляет товары в 83 страны мира. Внешнеэкономической деятельностью занимаются 350 предприятий. В 2025 году основными импортерами продукции агропромышленного комплекса региона стали Саудовская Аравия (товары на сумму 64 млн долларов США), Китай (37,6 млн долларов США), Азербайджан (31,3 млн долларов США) и Грузия (24,3 млн долларов США).

Валентина Любашенко