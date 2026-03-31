Жители Северного Кавказа стали активнее использовать безналичную оплату в транспорте

В республиках Северного Кавказа растет популярность безналичных расчетов в общественном транспорте.

Фото: ГигаЧат от Сбера

По данным аналитиков Сбера, в 2025 году жители этих регионов воспользовались банковскими картами и мобильными устройствами для оплаты проезда почти 19 млн раз, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Эксперты считают, что росту безналичных платежей способствует увеличение количества платежных бортов: за прошлый год их число выросло почти на 30%.

По информации аналитиков Сбера, к концу 2025 года наибольшее количество терминалов транспортного эквайринга установлено в Дагестане (570 штук), Северной Осетии-Алании (518 штук) и Чечне (506 штук), где зафиксирован самый значительный рост за год — более чем в 4,5 раза. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии количество таких устройств достигло около 120 штук в каждом регионе.

Чаще всего безналичную оплату выбирали жители Дагестана — 8 млн раз, Карачаево-Черкесии — 4,5 млн раз и Чечни — 3,5 млн раз. В Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и Ингушетии суммарное число таких платежей составило 2,7 млн.

«Для многих жителей Карачаево-Черкесии безналичные решения стали уже привычным и удобным способом оплаты, в том числе и на общественном транспорте. В первую очередь, за счет стабильной и быстрой обработки платежей, даже при отсутствии онлайн-связи с банком. Во-вторых, это помогает сэкономить деньги, так как оплата проезда по банковской карте дешевле на 3 рубля. Так, в 2025 году в регионе безналичным расчетом в транспорте воспользовались более 4,5 млн раз, а экономия составила 13,5 млн рублей», — отметил Заур Джазов, Управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка.

Сегодня почти половина общественного транспорта регионов Северного Кавказа оборудовано автоматизированной системой оплаты проезда, которая функционирует в крупных городах республик. Также активно цифровые платежные сервисы внедряют и частные перевозчики. Технологии транспортного эквайринга помогают избежать очередей и увеличить скорость посадки пассажиров, а также обеспечивают максимальную прозрачность расчетов для всех участников этого рынка. Оплатить проезд в общественном транспорте можно картой любого банка, приложив ее к терминалу, или смартфоном с поддержкой NFC.