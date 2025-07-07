В Ставрополе экс-начальника уголовного розыска обвинили в краже на 15 млн рублей

Бывший начальник уголовного розыска Ставрополя и еще три члена организованной группы пойдут под суд по обвинению в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год экс-начальник уголовного розыска создал организационную группу для хищения ювелирных украшений, денежных средств и другого имущества граждан. В состав группы входили еще трое мужчин, один из которых близким другом лидера преступной группы.

Ущерб от деятельности преступной группы составил более 15 миллионов рублей. На счета обвиняемых наложен арест.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, в крупном (особо крупном) размере». Каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн