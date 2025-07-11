В администрации Махачкалы прошли обыски

Следственного управления СК России по Республике Дагестан провели обыски в администрации Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Фото: Telegram-канал аэропорта Минеральные Воды Фото: пресс-служба ФК ПАОК Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Фото: Telegram-канал аэропорта Минеральные Воды Фото: пресс-служба ФК ПАОК

В рамках расследования дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» были изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Дело было возбуждено после проблем с расселением аварийного общежития № 2 по улице Азизова в Махачкале.

Следствием было установило, что общежитие признано аварийным и подлежит сносу, его четвертый этаж полностью разрушен после пожара. Невзирая на этот факт представители администрации Махачкалы не предоставили жильцам альтернативное жилье и не оказали материальную помощь, нарушив тем самым их права и законные интересы. В качестве потерпевших допрошены 33 жителя общежития.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных и сбор доказательств. Принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплате материальной помощи пострадавшим семьям.

Наталья Белоштейн