Травма взлетела в чартах

27-летний британский музыкант Янгблад (Доминик Харрисон) — самый обсуждаемый британский артист после Оззи Осборна, на прощальном концерте которого он исполнил песню Black Sabbath «Changes» (см. “Ъ” от 6 июля). О том, каким образом актер из мыльных опер стал своим среди классиков рока и возглавил чарты с альбомом «Idols», рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янгблад умеет себя показать

Фото: Amy Harris / Invision / AP Янгблад умеет себя показать

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Давно замечено, что видные фигуры британского рока в большинстве своем получили не музыкальное, а художественное образование. В их числе Пит Таунсенд, Брайан Ино, Брайан Ферри, музыканты Pink Floyd и Queen. Уроженец Донкастера Доминик Харрисон продолжил эту линию. Но сам факт обучения в школе ArtsEd в Западном Лондоне не сделал его музыкантом. В индустрию развлечений он зашел через другую дверь. В 18 лет он снялся в мыльной опере «Эммердейл», а затем попал в диснеевскую версию израильского подросткового сериала «Полярная звезда». И только в 2017 году вышел его первый сингл «King Charles». Он взял себе сценическое имя Янгблад.

Янгблад исполнял вполне предсказуемую и очень британскую смесь поп-панка, эмо и хип-хопа, оглядываясь на My Chemical Romance, Green Day и Machine Gun Kelly. Однако с самого начала в том, как Янгблад исполнял свои песни, присутствовала особая болезненная истошность. Принято считать, что она была следствием душевных недугов, которые он перенес в детском и подростковом возрасте. У Янгблада диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, певец страдал бессонницей, одна депрессия сменяла другую, он дважды пытался покончить с собой. Травмы, тревоги и депрессии юности проявились в его исполнительской манере.

При этом он говорил о своих проблемах с журналистами, а главное — со своими поклонниками и подписчиками соцсетей, которые ценили его открытость и внимательно за ним следили. Объектом всеобщего внимания Янгблад стал благодаря своей откровенности, свободному общению с поклонниками, а также участию в самых разных общественных движениях и инициативах. Он активист не в меньшей степени, чем артист, и по всем актуальным темам последнего десятилетия у него есть своя точка зрения, которую он непременно высказывает в многочисленных стримах с фанатами.

Янгблад — представитель поколения, у которого на подсознательном уровне возникает связка между откровенностью и тщательно просчитанной работой с фанатской аудиторией.

Эти молодые люди точно знают, как из своих слабостей вкупе с талантом создать уникальное торговое предложение.

Многие музыканты старшего поколения, столкнувшиеся с Янгбладом на концерте Back To The Beginning в честь Оззи Осборна и Black Sabbath, были в восторге от его выступления, а затем признавались, что увидели его впервые и вообще не знали о его существовании. И это при том, что три из четырех его альбомов побывали на первом месте в британских чартах. Его талант лежит преимущественно в рок-н-ролльной плоскости, он все знает про «сценическое присутствие» старой школы. Три года назад Оззи Осборн снялся в его клипе «The Funeral». Это был примитивный поп-панк, но ветеран рока заметил хлещущую фонтаном энергию молодого коллеги и согласился на авантюру. При этом вся карьера Янгблада построена в координатах нового времени. Грим на грани маскулинности и феминности или его отношение к Black Lives Matter для его фанатов важнее, чем имя его любимого гитариста. Тем не менее на прощальном концерте Black Sabbath с ним играл лучший гитарист того вечера — Нуно Беттенкорт.

Для меломанов, открывших для себя Янгблада в тот вечер, большой неожиданностью было, что его последний альбом «Idols» уже неделю как находился на вершине альбомного чарта Великобритании.

Это не Оззи дал стимул его карьере, пригласив на ветеранский фестиваль,— это Янгблад добавил событию молодой аудитории.

В «Idols» Янгблад позволяет себе следовать самым вроде бы консервативным традициям рока. Альбом открывает девятиминутная песня «Hello Heaven, Hello», в которой отозвались эпические треки The Who и многоголосие Def Leppard. Музыкант оперирует в альбоме жанрами, которые далеко не в первую очередь ассоциируются с TikTok. Здесь стадионный постпанк, брит-поп, баллады без лишней приторности, влияния от U2 («Idols Pt.1») до Placebo («The Greatest Parade»). Похожим образом в 2020-е действовали поп-певицы — Дуа Липа, Сабрина Карпентер, Чаппел Рон, Леди Гага. Все лучшее, что есть в истории массового жанра последнего полувека, они переработали для своих альбомов 2020-х с учетом специфики эпохи TikTok и аудитории соцсетей. С так называемой мужской музыкой так делали гораздо реже, альбом «Idols» — лучший из подобных экспериментов за долгое время.

Игорь Гаврилов