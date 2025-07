Оззи Осборн поднялся на сцену

В Бирмингеме прошел прощальный концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath, которая прекратила свое существование, взяв мощный финальный аккорд при участии Mastodon, Tool, Pantera, Anthrax, Slayer, Metallica и других легендарных групп. О событии — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оззи Осборн выступал, сидя на троне

Фото: @rosshalfin Оззи Осборн выступал, сидя на троне

Фото: @rosshalfin

На прошедшей неделе Oasis начали свой воссоединительный тур двумя концертами в Кардиффе. Земфира (признана Минюстом иноагентом) впервые сыграла в Ереване — на легендарном стадионе «Раздан», где собрались 20 тыс. человек. Группа Scorpions ровно в те же часы, в которые в Бирмингеме проходило чествование Black Sabbath, принимала на Heinz von Heiden Arena в родном Ганновере поздравления с 60-летием от Элиса Купера и Judas Priest. Даже в самом Бирмингеме концерт в честь Black Sabbath был в прошедшую субботу не единственным историческим шоу. Сын Джорджа Харрисона Дани начал в этот же вечер совместный тур с группой Джеффа Линна ELO. Для околобитловской меломанской общественности это событие огромного масштаба. Но концерт «Back To The Beginning», подводящий черту в карьере Оззи Осборна и Black Sabbath, был во всех смыслах громче всех их вместе взятых.

Этот концерт анонсировался как парад легенд тяжелой музыки. Но состоялся в гораздо менее пафосной, даже домашней, атмосфере.

«Это был хэви-металлический летний лагерь!» — сказал по окончании «Back To The Beginning» гитарист Extreme Нуно Беттенкорт. Все участники шоу отмечали его доброжелательную атмосферу.

«Спасибо Оззи и Шерон, что пригласили нас!» — говорил со сцены вокалист Guns N’Roses Эксл Роуз, и сложно было не заметить, насколько велика была роль жены Оззи Осборна в организации события. Настолько же, насколько велика она в его жизни. Кстати, Шерон публично выразила возмущение тем, что одна из приглашенных выступать групп, очень известная, попросила гонорар. Ее тут же исключили из программы.

Дело в том, что концерт был благотворительным. Всю прибыль от «Back To The Beginning» направили фонду Cure Parkinson’s, детской больнице Бирмингема и сети детских хосписов Acorn Children’s Hospice, которую поддерживает местный футбольный клуб Aston Villa. На стадионе собрались 40 тыс. зрителей при цене билета от £150 до £800, а платную — €36 — трансляцию в интернете в самый пиковый момент смотрели 5,8 млн человек.

На роль ведущего выбрали актера Джейсона Момоа, который во время выступления Pantera не выдержал и бросился в отчаянный «мошпит» в танцпартере. Атмосфера «хэви-металлического летнего лагеря» ощущалось не только на сцене и на фестивальном поле, но и в интернет-трансляции. В моменты перестановки аппаратуры в эфир шли нарезки из поздравлений в адрес Оззи и его коллег. И в этих нарезках приветственные слова от AC/DC, Элтона Джона и Фреда Дерста соседствовали с мини-фильмами о молодых бирмингемских группах, принявших эстафету у Black Sabbath, и с видео рядовых фанатов со всего мира. Такая лента из домашних роликов, бесконечно тянущаяся во время трансляции шоу, создавала ощущение единства и искреннего уважения к героям дня и ко всем, кто слушает heavy metal. Фестивали тяжелой музыки и события вроде турне Iron Maiden, которое также проходит в эти дни в Европе, политизированы в гораздо меньшей степени, чем, например, фестиваль в Гластонбери или турне Massive Attack.

Суровые, проклепанные железом и густо татуированные металлисты на деле показывают себя гораздо большими гуманистами, чем звезды мейнстрима.

Гитарист-виртуоз из Extreme Нуно Беттенкорт в этот день вышел на сцену в футболке Диогу Жота, своего соотечественника-португальца, нападающего «Ливерпуля», погибшего днем раньше в автокатастрофе в Испании. Музыка и футбол в Англии всегда шли рука об руку, и концерт в честь Black Sabbath тоже был организован вместе с футболистами — на домашнем стадионе клуба «Астон Вилла».

Беттенкорт сыграл в этот вечер не менее чем в десяти песнях Black Sabbath. Музыкальный продюсер шоу, экс-гитарист Rage Against The Machine и Audioslave Том Морелло собрал для концерта несколько супергрупп, исполнявших песни Black Sabbath. В них помимо Нуно Беттенкорта блистали многолетний бас-гитарист из сопровождающего состава Оззи Руди Сарзо, клавишник Адам Уэйкман и барабанщики Трэвис Баркер (Blink-182), Чед Смит (Red Hot Chilly Peppers) и Дэнни Кери (Tool). У микрофона сменялись вокалисты. Билли Корган (Smashing Pumpkins) вызвал недоумение, с трудом вытянув «Breaking The Law» еще одной бирмингемской легенды — Judas Priest. 27-летний Янгблад (Доминик Харрисон) блестяще справился с «медляком» Black Sabbath «Changes». А главным сюрпризом стало выступление Стивена Тайлера (Aerosmith) и Ронни Вуда (The Rolling Stones) c попурри «Train Kept A Rolling» — «Walk This Way» — «Whole Lotta Love». Прошлогодний фактический распад Aerosmith был связан не в последнюю очередь с состоянием здоровья Тайлера, но в Бирмингеме 77-летний Тайлер двигался и пел практически идеально, и это при том, что он на год старше стремительно дряхлеющего Оззи.

Не всем группам повезло со звуком. В первую очередь это касается Guns N’Roses, в напряженном туре нашедших время, чтобы отрепетировать четыре песни Black Sabbath. Пение Эксла Роуза на фанатских форумах сравнивают с голосом Микки Мауса, но группа играла безупречно. А Slayer и Metallica полностью оправдали ожидания, нагнав качественной жути перед выходом Князя Тьмы.

Оззи Осборн выехал на сцену прямо из ада — поднялся на специальном лифте. Сидя на троне с черепами, он исполнил пять песен из сольного репертуара.

Фанаты отмечали виртуозную работу гитариста Закка Уайлда, а также его постоянную трогательную заботу о шефе, с которым он играет почти 40 лет. Финальный сет Black Sabbath состоял из главных хитов квартета: «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». Зрители плакали от счастья и — немного — от боли: они провели на ногах десять часов. После финального залпа конфетти Гизер Батлер, Билл Уорд и Тони Айомми направились за кулисы, а Оззи кричал им: «Стойте, останьтесь на долбаной сцене!» Но его уже никто не слышал. Свет погас, а он все сидел на троне, постепенно погружаясь во тьму.