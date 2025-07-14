Офлайн-ритейлеры призвали Госдуму ужесточить правила работы маркетплейсов

Союз торгцентров обратился в Госдуму с просьбой доработать законопроект, который регулирует работу маркетплейсов. Письмо вице-президента СТЦ Павла Люлина главе комитета Госдумы по экономполитике Максиму Топилину имеется в распоряжении «Ъ».

Законопроект был принят в первом чтении 9 июля. Документ вводит правовое понятие «цифровая платформа» и устанавливает правила взаимоотношений между оператором платформы (маркетплейс, агрегатор), партнером (продавец или исполнитель услуги) и пользователем (покупатель).

Однако представители офлайна считают, что документ предоставляет неоправданные льготы онлайн-торговле. В частности, в Союзе торгцентров считают, что надо запретить маркетплейсам менять цену на товары без согласия селлеров. Там также считают необходимым ограничить объем субсидирования ценовых акций со стороны площадок суммой не выше 5% от годового товарооборота платформы; установить паритет отрасли с федеральным законом «О торговле» и приравнять пункты выдачи заказов к офлайн-магазинам.

По оценкам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, предложения СТЦ обоснованы, так как масштабные скидки на маркетплейсах уничтожают альтернативные каналы торговли.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Витрины еще побьются».