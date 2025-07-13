МИД назвал фейком публикацию о действиях России по ядерной сделке Ирана

МИД России назвал публикацию американского Axios фейком и примером «грязной политизированной кампании». В статье издания со ссылкой на источники говорилось, что Владимир Путин поддержал ядерную сделку без права Ирана на обогащение урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение",— по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания»,— говорится в сообщении МИД России.

Ведомство также назвало издание Axios сливным бачком и призвало другие СМИ ссылаться только на официальные источники. В МИДе также напомнили позицию России, согласно которой Москва не возражает против мирного использования ядерных технологий в Иране.

12 июля Axios со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин сказал Дональду Трампу о готовности поддержать вариант ядерной сделки, в рамках которой Иран не сможет обогащать уран. Несколько собеседников издания добавили, что Москва убедила Тегеран согласиться на «нулевое обогащение».