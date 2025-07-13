«Новые люди» выдвинули кандидатов на местные выборы на Кубани

«Новые люди» выдвинули кандидатов на выборы в городскую Думу Краснодара, а также в местные советы на Кубани. Об этом региональное отделение партии сообщило в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Городскую Думу Краснодара выдвинуто 43 кандидата.В районные советы — 370. Среди них: лидер «Новых людей» на Кубани и помощник вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова Никита Сиразетдинов, председатель краснодарского отделения Новых людей и предприниматель Виктор Тимофеев, краснодарский блогер Сергей Климов, председатель коллегии адвокатов Екатерина Антонова, предприниматель и врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья Екатерина Василистова, предприниматель в сфере развития искусственного интеллекта Михаил Мещеряков, наставник программ развития предпринимательства, руководитель проекта «Голос Города» Вадим Кульков.

Выдвижение прошло «в атмосфере самобытной Кубани» «с хлебом-солью и песнями казачьего хора», отмечается в релизе.

12, 13 и 14 сентября на Кубани пройдут голосования в рамках 76 избирательных кампаний. Жители края будут выбирать муниципальных депутатов, а также главу региона. Согласно данным Крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов (должностей). В кубанской столице борьба будет идти за 52 мандата: 39 депутата избираются по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам. Кандидата на должность губернатора края «Новые люди» не выдвигали. Документы в Крайизбирком на эти выборы подали только выдвиженцы от «Единой Россия» (действующий глава региона Вениамин Кондратьев), КПРФ (Александр Сафронов), ЛДПР (Иван Тутушкин), «Справедливой России — Патриоты За правду» (Денис Хмелевской).

Михаил Волкодав