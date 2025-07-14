Obuv слегка поджимает

Как выяснил “Ъ”, сеть Obuv, созданная на базе российских магазинов польского производителя обуви и аксессуаров ССС и начавшая работать в России летом 2022 года, может прекратить свою деятельность. Ритейлер не готов продлевать договоры аренды на оставшиеся по всей стране 19 торговых объектов. Проблема не столько в сложной геополитической ситуации, из-за которой некоторая часть западных брендов еще три года назад покинула российский рынок, сколько в убыточности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости, оператор магазинов Obuv, продающих продукцию польской ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy, намерен закрыть почти все свои торговые объекты к осени этого года. По крайней мере, компания не планирует продлевать истекающие к этому моменту договоры аренды площадей в торгцентрах, уточняет один из собеседников “Ъ”. В ООО «Обув», управляющем сетью Obuv, на запрос “Ъ” не ответили.

По данным СПАРК, ООО «Обув» создано на базе ООО «ССС Раша», зарегистрировано в Москве в 2010 году. Последнее юрлицо управляло в России магазинами польской обувной сети ССС.

CCC создана на базе известного в 1990-х годах в Польше производителя обуви Milek. Основал обе эти компании Дариуш Милек, являющийся сейчас основным акционером ССС. Название бренда — аббревиатура рекламного слогана Cena Czyni Cuda («Цена творит чудеса»). На конец 2024 года сеть включала более 1 тыс. магазинов в 20 странах Европы.

В конце мая 2022 года польский холдинг сообщил, что продал российскую «дочку», управлявшую на тот момент 39 магазинами. Сумма сделки и новый бенефициар дочерней компании не раскрывались. Уже через несколько месяцев после новостей о продаже на месте магазинов CCC появились Obuv. По данным СПАРК на июнь 2022 года, учредителем ООО «Обув» значилась Александра Мусина.

Сейчас под брендом Obuv в России насчитывается 19 магазинов, преимущественно в регионах. В Москве у сети остался только один магазин — в торгцентре «Саларис». В Подмосковье у ритейлера были точки продаж в «Зеленопарке» в Солнечногорском районе, а также в торгцентрах «Весна» и «Красный кит» в Мытищах.

Главный консультант по ритейлу Fashion Consulting Group Наталья Чиненова считает, что перезапуск бывших магазинов ССС в России после ребрендинга и смены собственника оказался неудачным, что могло стать причиной для закрытия оставшихся точек продаж. «Компании не удалось сохранить преемственность бренда, адаптироваться к конкурентной среде и удержать лояльность покупателей»,— констатирует она.

Маржинальность бизнеса по импорту и продаже обуви с учетом текущих курсов валют и логистических издержек также невысока, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Поэтому, считает она, уход Obuv с рынка — логичное решение.

Оставшийся после 2022 года российский бизнес ССС за три года так и не смог достичь стабильного финансового положения, следует из данных СПАРК. В 2024 году выручка ООО «Обув» снизилась на 34% год к году, до 747,4 млн руб., а убыток достиг 339,4 млн руб. Годом ранее убыток составлял почти такую же сумму, а в 2022 году — 63 млн руб.

Рынок обувного ритейла в России сейчас в целом испытывает высокую конкуренцию и снижение покупательной способности, говорит Евгения Хакбердиева. В 2024 году сообщалось о закрытии обувных фабрик челябинской компании «Юничел» в Златоусте и Оренбурге. В Брянске примерно в то же время закрылась фабрика Francesco Donni. Одна из крупнейших российских обувных сетей Zenden в декабре сообщила о планах закрыть около 50 магазинов.

Сегмент обуви испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов, куда перетек заметный объем реализации. По данным разных источников, сейчас на долю онлайна приходится от 45% до 50% от общего объема продаж продукции. Более того, по данным сервиса «Чек Индекс», в первой половине 2025 года в России зафиксировано снижение продаж одежды и обуви на 7% год к году в офлайне и онлайне.

Виктория Колганова, Дарья Андрианова