Новые поступления убытков

Массовый переход потребителей к сберегательной модели и рост конкуренции негативно сказываются на финансовых результатах непродовольственной розницы. Половина крупнейших сетей в этом году может зафиксировать убыток, а для части его размер вырастет в несколько раз. Тенденция приведет к росту вакантности в торгцентрах, если сети начнут массово закрывать убыточные магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году примерно половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток, прогнозирует вице-президент Союза торгцентров России (СТЦ) Алексей Блюмкин. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова называет сценарий реалистичным. На это, по ее словам, указывают провальные результаты первого квартала: многие ритейлеры зафиксировали снижение продаж на 30–35%.

По подсчетам «Платформы ОФД», число покупок одежды и обуви в январе—марте сократилось на 12% год к году. Средний чек вырос только на 3%, до 3,4 тыс. руб. Это существенно уступает годовой инфляции, составившей в марте, по данным Росстата, 10,3%. Руководитель направлений торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь говорит, что fashion-рынок переживает адаптацию, которая может вызвать временные финансовые трудности.

В СТЦ полагают, что финансовые результаты крупных сетей в этом году окажутся хуже, чем в прошлом.

Основное юрлицо обувной сети Kari ООО «Кари» может получить чистый убыток в размере 6,4 млрд руб. Это кратно превышает показатель 2024 года — 329 млн руб. Убыток «Спортмастера» может возрасти с 1,5 млрд до 12,2 млрд руб., сети «Твое» — с 372 млн до 1,4 млрд руб., «Подружки» — с 678 млн до 1,7 млрд руб.

Прибыльные ритейлеры в этом году, по мнению господина Блюмкина, могут стать убыточными или показать снижение дохода. Юрлицо Hoff (ООО «Домашний интерьер») может уйти в минус на 1,3 млрд руб. против прибыли в размере 191 млн руб. в 2024 году. Ostin (ООО «Остин») может получить чистый убыток в 458 млн руб. (в 2024-м сеть заработала 2,6 млрд руб.). Чистая прибыль Familia (ООО «Максима групп») может сократиться с 1,9 млрд руб. в 2024 году до 11 млн руб. в 2025 году.

Гендиректор сети «Подружка» Станислав Мелингер не согласен с прогнозом для своей компании. Но он признает, что конъюнктура для многих ритейлеров в этом году будет хуже, чем в прошлом. В Hoff говорят, что бизнес развивается в рамках плановой эффективности, а в 2024 году рост чистой прибыли замедлился из-за объективных факторов, влияющих на всю розницу. В первом квартале 2025 года чистая прибыль сети составила 169 млн руб. Данные за аналогичный период прошлого года в Hoff не привели. Остальные сети “Ъ” не ответили.

Снижение спроса на одежду и обувь — долгосрочный тренд, который прослеживался весь прошлый год в контексте растущей конкуренции и погодных колебаний (см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года). У DIY-ритейлеров сложности возникли за счет падения продаж жилья и увеличения стоимости ремонтных работ (см. “Ъ” от 16 апреля). Согласно Focus Technologies, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) магазинов одежды и обуви в первом квартале этого года сократился на 7% год к году, товаров для дома и ремонта — на 11%. В среднем по рынку падение показателя составило 4%.

4 процента составило сокращение числа посетителей торгцентров по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева связывает негативный тренд с переходом населения на сберегательную модель потребления: люди держат деньги на депозитах, отказываясь от покупок. Согласно Центробанку, объем средств граждан на банковских вкладах 1 апреля 2025 года достиг 57,9 трлн руб. Вторым фактором госпожа Шиляева называет активный переток спроса в онлайн-канал, который традиционно характеризуется для бизнеса более высокой конкуренцией. Согласно Infoline, в 2024 году рынок онлайн-торговли вырос на 37% год к году, до 11,3 трлн руб.

Плохие финансовые результаты крупных непродовольственных сетей могут негативно повлиять на бизнес владельцев торгцентров, где они формируют основной пул арендаторов. Господин Блюмкин не исключает, что ритейлеры будут стремиться договориться с арендодателями о снижении ставок или в худшем случае закрывать магазины. Это может способствовать росту вакантности. Согласно Nikoliers, доля свободных площадей в торгцентрах Москвы в первом квартале составила 7,4%, увеличившись на 1 процентный пункт год к году. Тенденция сохранится при массовом закрытии убыточных магазинов, считает госпожа Цветкова.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова