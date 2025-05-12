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Коммерсантъ FM
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Новые поступления убытков

Крупные ритейлеры могут показать слабые результаты в 2025 году

Массовый переход потребителей к сберегательной модели и рост конкуренции негативно сказываются на финансовых результатах непродовольственной розницы. Половина крупнейших сетей в этом году может зафиксировать убыток, а для части его размер вырастет в несколько раз. Тенденция приведет к росту вакантности в торгцентрах, если сети начнут массово закрывать убыточные магазины.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году примерно половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток, прогнозирует вице-президент Союза торгцентров России (СТЦ) Алексей Блюмкин. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова называет сценарий реалистичным. На это, по ее словам, указывают провальные результаты первого квартала: многие ритейлеры зафиксировали снижение продаж на 30–35%.

По подсчетам «Платформы ОФД», число покупок одежды и обуви в январе—марте сократилось на 12% год к году. Средний чек вырос только на 3%, до 3,4 тыс. руб. Это существенно уступает годовой инфляции, составившей в марте, по данным Росстата, 10,3%. Руководитель направлений торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь говорит, что fashion-рынок переживает адаптацию, которая может вызвать временные финансовые трудности.

В СТЦ полагают, что финансовые результаты крупных сетей в этом году окажутся хуже, чем в прошлом.

Основное юрлицо обувной сети Kari ООО «Кари» может получить чистый убыток в размере 6,4 млрд руб. Это кратно превышает показатель 2024 года — 329 млн руб. Убыток «Спортмастера» может возрасти с 1,5 млрд до 12,2 млрд руб., сети «Твое» — с 372 млн до 1,4 млрд руб., «Подружки» — с 678 млн до 1,7 млрд руб.

Прибыльные ритейлеры в этом году, по мнению господина Блюмкина, могут стать убыточными или показать снижение дохода. Юрлицо Hoff (ООО «Домашний интерьер») может уйти в минус на 1,3 млрд руб. против прибыли в размере 191 млн руб. в 2024 году. Ostin (ООО «Остин») может получить чистый убыток в 458 млн руб. (в 2024-м сеть заработала 2,6 млрд руб.). Чистая прибыль Familia (ООО «Максима групп») может сократиться с 1,9 млрд руб. в 2024 году до 11 млн руб. в 2025 году.

Гендиректор сети «Подружка» Станислав Мелингер не согласен с прогнозом для своей компании. Но он признает, что конъюнктура для многих ритейлеров в этом году будет хуже, чем в прошлом. В Hoff говорят, что бизнес развивается в рамках плановой эффективности, а в 2024 году рост чистой прибыли замедлился из-за объективных факторов, влияющих на всю розницу. В первом квартале 2025 года чистая прибыль сети составила 169 млн руб. Данные за аналогичный период прошлого года в Hoff не привели. Остальные сети “Ъ” не ответили.

Снижение спроса на одежду и обувь — долгосрочный тренд, который прослеживался весь прошлый год в контексте растущей конкуренции и погодных колебаний (см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года). У DIY-ритейлеров сложности возникли за счет падения продаж жилья и увеличения стоимости ремонтных работ (см. “Ъ” от 16 апреля). Согласно Focus Technologies, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) магазинов одежды и обуви в первом квартале этого года сократился на 7% год к году, товаров для дома и ремонта — на 11%. В среднем по рынку падение показателя составило 4%.

4 процента

составило сокращение числа посетителей торгцентров по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева связывает негативный тренд с переходом населения на сберегательную модель потребления: люди держат деньги на депозитах, отказываясь от покупок. Согласно Центробанку, объем средств граждан на банковских вкладах 1 апреля 2025 года достиг 57,9 трлн руб. Вторым фактором госпожа Шиляева называет активный переток спроса в онлайн-канал, который традиционно характеризуется для бизнеса более высокой конкуренцией. Согласно Infoline, в 2024 году рынок онлайн-торговли вырос на 37% год к году, до 11,3 трлн руб.

Недостаток торговых площадей тормозит выход новых марок

Плохие финансовые результаты крупных непродовольственных сетей могут негативно повлиять на бизнес владельцев торгцентров, где они формируют основной пул арендаторов. Господин Блюмкин не исключает, что ритейлеры будут стремиться договориться с арендодателями о снижении ставок или в худшем случае закрывать магазины. Это может способствовать росту вакантности. Согласно Nikoliers, доля свободных площадей в торгцентрах Москвы в первом квартале составила 7,4%, увеличившись на 1 процентный пункт год к году. Тенденция сохранится при массовом закрытии убыточных магазинов, считает госпожа Цветкова.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова

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