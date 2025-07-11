Прокуроры собрали «Главпродукты»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов владельца группы компаний (ГК) «Главпродукт» Леонида Смирнова. По данным надзора, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за границу 1,3 млрд руб. в качестве дивидендов. Поскольку взыскать с ответчика деньги оказалось невозможно, Росимущество получило его доли компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры арбитраж рассмотрел за одно заседание 11 июля, а подготовка к нему велась с марта этого года. Ответчиками по иску выступали Леонид Смирнов, Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющие ГК «Главпродукт»,— холдинг выпускает продукты, в том числе тушенку и сгущенку.

По данным надзора, в 2009 году господин Смирнов перевел активы на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, а впоследствии, игнорируя указы президента России Владимира Путина, направленные на защиту национальных интересов, бенефициар стал выводить за границу и средства компаний.

По подсчетам истца, с 2022 по 2024 год под видом распределения чистой прибыли в американский JP Morgan Chase Bank N.A. был переведен эквивалент 1 млрд 379 млн руб.

Напомним, что в соответствии с указами президента Путина 2023 и 2024 годов в отдельных компаниях группы «Главпродукт» было введено временное управление. 100% долей в уставных капиталах ООО «Главпродукт», «Промсельхозинвест», «Главпродукт-Патент», «Объединенная индустриальная компания» и акции ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы», АО «Орелпродукт», ООО «Верховский молочно-консервный комбинат», АО «Главпродукт» были переданы во временное управление Росимуществу.

Однако, по данным Генпрокуратуры, господин Смирнов «продолжил противоправную деятельность» и «из мести» стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине.

Надзор требовал признать недействительными сделки о распределении прибыли в ГК и ее вывод за границу, а также взыскать эти средства в доход государства. А в счет возмещения ущерба изъять в пользу Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Инвестиционная компания “Сокол”» и ООО «Главпродукт-Патент». До решения по существу эти доли были арестованы.

Господин Смирнов настаивал на незаконности действий прокуроров и представителей Росимущества, полагая, что все вопросы с его бизнесом решатся в политической плоскости, однако точку в споре поставил арбитраж.

Гражданин США Леонид Смирнов через свою компанию Universal Beverage Company, зарегистрированную в штате Огайо, основал холдинг «Главпродукт» в 1999 году, который стал ведущим производителем сгущенного молока и тушенки в России. ГК «Главпродукт» включает 32 компании на территории Москвы, Калининградской, Орловской и Московской областей. По данным «СПАРК-Интерфакс», Universal Beverage Company принадлежит 100% ООО «Промсельхозинвест» (чистая прибыль в 2024 году составила 45,3 млн руб., чистые активы — 825 млн руб.) и ООО «Промстрой» (прибыль — 115,5 млн руб., активы — 31,2 млн руб.). Под контролем «Промсельхозинвеста» и «Промстроя», в свою очередь, находятся 27 компаний, в числе прочих — ООО «Главпродукт-Контракт» с выручкой 3,8 млрд руб., Верховский МКЗ (2,3 млрд руб.), ООО «Гарант» (2,2 млрд руб.).

Решение приведено к немедленному исполнению.

Николай Сергеев