За месяц в России подорожала морковь и подешевела капуста

В июне 2025 года годовая инфляция в России составила 9,4% по сравнению с майским показателем в 9,88%. По данным Росстата, за месяц потребительские цены выросли на 0,2%.

В июне цены на белокочанную капусту снизились на 17,2%, помидоры подешевели на 11,4%, сладкий перец — на 9,5%, репчатый лук – на 6,7%. Также зафиксирован рост цен на морковь (+15,4%), столовую свеклу (+7,9%), яблоки (+6,9%) и апельсины (+2,3%).

Также, сообщает Росстат, выросли цены и тарифы на проезд: на метро — на 5,5%, на трамвае — на 3,3%.

Инфляция на потребительском рынке замедлилась на 0,20% против 0,43% в мае, следует из данных Минэкономики (.pdf). В отчете также говорится, что за июнь снизились цены на сезонные услуги: экскурсионные (до 5,8%), услуги зарубежного туризма (1,7%), санаторно-оздоровительные услуги (до 0,5%). Среди услуг внутреннего туризма на 9,1% подорожали поездки на отдых на Черноморское побережье, следует из отчета Росстата.