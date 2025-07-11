SAIC Volkswagen закрывает свой завод в Нанкине
SAIC Volkswagen — СП одноименных китайского и германского автоконцернов — остановило работу завода в Нанкине и окончательно закроет его во второй половине года. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. Предприятие подтвердило остановку производства.
Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images
Решение о закрытии связано с адаптацией к изменяющейся ситуации на китайском рынке. Представители Volkswagen отмечают, что многие предприятия SAIC Volkswagen переоборудуются под выпуск электромобилей. Что же до завода в Нанкине, то его перепрофилирование, по мнению многих экспертов, было бы слишком затратным. Он расположен в густонаселенном районе недалеко от центра Нанкина, что, естественно, ограничивало его возможности по модернизации.