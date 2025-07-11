Военные приняли белгородскую оборону

И. о. начальника регионального Управления капитального строительства (УКС) Артем Черных прокомментировал «Ъ» антикоррупционный иск Генпрокуратуры, связанный с выявленными ведомством махинациями при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Объекты, которые были построены, военные приняли еще два года назад, сообщил господин Черных. По его данным, «Стройинвестрезерв» из 24 контрактов на 979 млн руб. в полном объеме и в соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны выполнил десять на 516 млн руб. По остальным 14 соглашениям работы либо ведутся, либо возвращаются авансы — в связи со сложной обстановкой на границе их исполнить невозможно.

В свою очередь, «Регион Сибирь», отметили в УКС, полностью исполнены и приняты военными работы по двум контрактам субподряда на сумму 60 млн руб. Артем Черных подчеркнул, что УКС оказывает содействие всем проверяющим организациям. «Если будет выявлено и подтверждено нарушение, то меры по исправлению будут приниматься максимально оперативно и в рамках действующего законодательства»,— сказал он.

В соответствии с иском заместителя генпрокурора, поданным в московский суд, надзорным ведомством в рамках своих проверок, а МВД в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве установлено, что благодаря коррупционным правонарушениям со стороны бывших вице-губернатора области Рустэма Зайнуллина, руководителя УКС Алексея Сошникова и связанных с ними коммерсантов были заключены фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а часть уже построенных объектов не соответствовала заявленным требованиям. Надзор требует взыскать с ответчиков 924,8 млн руб. На их активы уже наложены обеспечительные меры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородская оборона погрязла в коррупции».

Николай Сергеев