В Томске будут судить адвокатессу, похитившую крупную сумму у клиентов

Прокуратура Томской области отдала под суд адвокатессу, которая обманывала своих подзащитных и их родственников. Ей вменяется в вину мошенничество (ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

По информации прокуратуры, не имея реальной возможности повлиять на принятие процессуальных решений, юрист обещала договориться с правоохранителями о приостановлении или прекращении уголовных дел. На эти цели она получила от доверителей 670 тыс. руб. Еще 50 тыс. руб. один из клиентов не стал передавать и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что юрист вину в содеянном признала. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Илья Николаев