Представитель «Роснано» на суде раскрыл местонахождение Анатолия Чубайса

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала специальной военной операции, сейчас находится в Израиле. Об этом сообщили представитель компании в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается иск компании против господина Чубайса и других лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представители «Роснано» попросили закрыть процесс для прессы, ссылаясь на необходимость защиты коммерческой тайны. Суд удовлетворил это ходатайство, несмотря на возражения адвоката Чубайса, сообщает ТАСС.

Ранее суд наложил арест на имущество Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. В ответ господин Чубайс подал ходатайство о снятии обеспечительных мер. Иск «Роснано» включает требование о взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов.

Также арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Среди них Артур Галстян, Марина Касенкова и Борис Подольский. По версии следствия, в 2017 году они предприняли действия по реклассификации финансовых обязательств, что позволило компании избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В результате государству пришлось выделить «Роснано» свыше 43 млрд руб. в 2022-2024 годах.