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Два человека утонули за день в водоемах Самары

В Самаре 10 июля произошли два инцидента на воде, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили сегодня в региональном ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый несчастный случай произошел в Октябрьском районе. В 16:40 (MSK+1) спасателями были проведены работы по извлечению из Волги погибшего 25-летнего мужчины.

Второй несчастный случай на воде произошел в Красноглинском районе. В 22:16 (MSK+1) спасатели извлекли тело 40-летнего мужчины из озера Белое.

Алексей Алексеев