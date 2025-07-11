Беспилотные поезда метро запустят в Москве в конце 2026 года

Сергей Собянин сообщил, что беспилотные поезда метро начнут курсировать в Москве в конце следующего года. В РЖД также работают над такими составами для МЦК и МЦД, добавил мэр столицы.

По его словам, сложность проекта в том, что в Москве самые короткие интервалы движения поездов — 90 секунд. «Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем»,— сказал мэр «РИА Новости».

Сергей Собянин добавил, что в Москве планируется открывать 4–6 новых станций метро каждый год. В ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. «Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны»,— отметил мэр. Это позволит дальше интегрировать столицу с городами Подмосковья.

В мае 2024 года в Москве запустили первый беспилотный трамвай. Заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил, что для запуска беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии будет использоваться сеть 5G.

О процессе интеграции столицы и городов Подмосковья — в материале «Ъ» «Электричкам поднимут частоту».