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Электричкам поднимут частоту

Жители регионов смогут быстрее добраться до Москвы

В ближайшие два года будут сокращены интервалы движения электричек на ряде направлений, связывающих Москву и соседние регионы, сообщили в столичном департаменте транспорта. Речь идет о проекте развития Центрального транспортного узла, в рамках которого планируется ускорить перевозки пассажиров в столичном регионе. Кроме того, возможно появление дополнительных станций метро в Новой Москве.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перспективы развития так называемого рельсового каркаса Москвы (метрополитен, МЦД, МЦК и трамвай) обрисовал первый заместитель главы столичного дептранса Гамид Булатов, выступая 16 мая на круглом столе, посвященном 90-летию Московского метрополитена.

В частности, он раскрыл детали проекта развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который столичные власти анонсировали еще в 2023 году.

Его концепция состоит в том, чтобы из городов, расположенных на расстоянии 200–300 км от Москвы, электрички ходили в сторону столицы раз в 20–30 минут, а не раз 2–3 часа, как сейчас.

При этом планируется обновление подвижного состава, станций и остальной инфраструктуры. В конце 2024 года инициатива вошла в состав федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал с 2025 года. Сроки и финансовые параметры проекта еще не обнародованы. «Мы этим активно занимаемся,— заявил Гамид Булатов.— Вместе с 11 регионами отработали и согласовали параметры движения между Москвой и субъектами. С РЖД проектируем набор мероприятий, чтобы новые поезда запустить и интервалы сократить». Реализация проекта ЦТУ начнется с двух направлений, заявил Гамид Булатов. В качестве конкретного примера он привел Калужское направление, где интервал движения поездов будет сокращен уже в 2026–2027 годах.

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Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса РФ Кирилл Янков считает, что Калужское направление выбрано как самое простое для реализации. Там ходит мало грузовых поездов, указал он, и не нужно строить новых путей — чтобы сократить интервал движения, достаточно просто закупить новые поезда.

Также на круглом столе были затронуты вопросы развития московского метрополитена. Напомним, сейчас утверждены и профинансированы планы строительства метро до 2030 года. Три основных объекта — Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки метро — уже строятся, часть станций на них открыты. Одновременно Арбатско-Покровская линия продлевается до новой станции «Гольяново».

А после 2030 года свои ветки или станции могут появится в Новой Москве, дал понять господин Булатов, не раскрыв деталей.

«Это быстрорастущий с точки зрения количества людей и застройки кластер, который необходимо напитывать рельсовой инфраструктурой,— рассказал он.— Если мы говорим про перспективу после 2030 года, то много интересных проектов рассматривается именно в этой части, в том числе и трамвай».

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Помимо пригородных электричек и метрополитена, будет развиваться проект Московских центральных диаметров (МЦД) на Ярославском и Павелецком направлениях, рассказали в дептрансе. Там заменят подвижной состав (первые «Иволги» на участке уже проходят обкатку), отремонтируют станции, введут тарифную сетку МЦД.

Напомним, первоначально столичные власти хотели соединить эти направления в единый диаметр МЦД-5 через тоннель под центром Москвы, но поставили идею на паузу как слишком дорогостоящую. «Это достаточно сложный с инженерной точки зрения проект, потому что там масса коммуникаций, пересечений с действующими тоннелями и инфраструктурой,— заявил Гамид Булатов.— Более того, требуется в подземном исполнении интеграция с другими линиями метро. Мы над этим проектом продолжаем работать плотно и детально вместе с РЖД. Конкретных сроков не назову».

Иван Буранов

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