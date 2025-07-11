Мигрантам в ХМАО планируют запретить работать курьерами и разводить оленей

Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подготовил проект, по которому в 2026 году предполагается запретить мигрантам заниматься традиционной для народов Севера деятельностью, а также работать курьерами, сказано в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По данным дептруда, в опросе на платформе «Открытый регион – Югра» жители, включая работодателей, в своем большинстве поддержали и продление существующих запретов для мигрантов, и введение новых ограничений для них.

Напомним, в конце декабря в ХМАО расширили перечень сфер деятельности, по которым предприятиям запрещено привлекать иностранных граждан, с восьми до 22. Запрет на работу мигрантов распространили на 14 видов деятельности в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг.

Ирина Пичурина