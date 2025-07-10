Фотокор «Коммерсанта» снял места боев и следственных действий

В Следственном комитете России (СКР) открылась выставка фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова, посвященная работе сотрудников ведомства в зоне проведения специальной военной операции.

Многие из представленных фотографий были сделаны в тяжелейших условиях, под обстрелами ВСУ. Теперь они стали еще и доказательствами преступлений, совершенных украинскими военными при вторжении в Курскую область.

Показал Анатолий Жданов и работу сотрудников СКР, которые, рискуя жизнью, фиксируют и расследуют преступления. «Выставка — напоминание о цене, которую платят люди за мир»,— сказал руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Герой России Сергей Петров.