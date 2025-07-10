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Коммерсантъ FM
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Фотокор «Коммерсанта» снял места боев и следственных действий

В Следственном комитете России (СКР) открылась выставка фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова, посвященная работе сотрудников ведомства в зоне проведения специальной военной операции.

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Фотограф «Ъ» Анатолий Жданов (на фото) на открытии выставки в Следственном комитете России

Фотограф «Ъ» Анатолий Жданов (на фото) на открытии выставки в Следственном комитете России

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре) и руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева)

Анатолий Жданов (в центре) и руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов, журналистка Дарья Асламова и генерал Сергей Петров на церемонии открытия выставки

Анатолий Жданов, журналистка Дарья Асламова и генерал Сергей Петров на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре) и гости выставки

Анатолий Жданов (в центре) и гости выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости рассматривают выставленные работы

Гости рассматривают выставленные работы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке в СКР

На выставке в СКР

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гость выставки

Гость выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева), писатель Олег Рой и главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (справа)

Руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева), писатель Олег Рой и главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники церемонии открытия

Участники церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре), главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (слева) и гендиректор издательства Леонид Палько (второй слева)

Анатолий Жданов (в центре), главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (слева) и гендиректор издательства Леонид Палько (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Фотограф «Ъ» Анатолий Жданов (на фото) на открытии выставки в Следственном комитете России

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре) и руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов, журналистка Дарья Асламова и генерал Сергей Петров на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре) и гости выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости рассматривают выставленные работы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке в СКР

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гость выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель воспитательной работы СКР генерал Сергей Петров (слева), писатель Олег Рой и главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Анатолий Жданов (в центре), главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев (слева) и гендиректор издательства Леонид Палько (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Многие из представленных фотографий были сделаны в тяжелейших условиях, под обстрелами ВСУ. Теперь они стали еще и доказательствами преступлений, совершенных украинскими военными при вторжении в Курскую область.

Показал Анатолий Жданов и работу сотрудников СКР, которые, рискуя жизнью, фиксируют и расследуют преступления. «Выставка — напоминание о цене, которую платят люди за мир»,— сказал руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Герой России Сергей Петров.

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