Большой экран сделал кассу

Прокат фильмов в Санкт-Петербурге принес 237,24 млн рублей за июнь 2025 года, что на 33,8% больше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Всего за месяц кинотеатры посетили 562 тыс. зрителей, а самым востребованным фильмом стал боевик из вселенной Джона Уика «Балерина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Против предыдущего месяца кинорынок вырос на 10%, а относительно прошлого года на 33%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Против предыдущего месяца кинорынок вырос на 10%, а относительно прошлого года на 33%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего сумма валовых сборов кинотеатров по России составила 3,58 млрд рублей, за аналогичный период в 2024 году они достигли 2,74 млрд рублей. В Петербурге она равняется 237,24 млн рублей против 177,29 млн рублей в прошлом июне.

Общая посещаемость кинотеатров тоже побила рекорд относительно последних четырех лет: по стране – 8,7 млн зрителей, а в Петербурге – почти 562 тыс. человек. Впрочем, в сравнении с ситуацией 2021 года, где рынок собрал 10,2 млн посетителей, все еще не хватает 15%.

Против предыдущего месяца кинорынок вырос на 10%, а относительно прошлого года на 33%.

Самыми популярными фильмами за месяц стали продолжение серии фильмов о Джоне Уике «Балерина» с Аной де Армас (реж. Лен Уайзман) – 35,56 млн рублей, российская комедия «На деревню дедушке» (реж. Владислав Богуш) – 28,6 млн рублей и второй полнометражный фильм номинантки на «Оскар» Селин Сон «Материалистка» – 22,1 млн рублей.

Заполняемость кинозалов в городе остается на уровне последних лет – 11%. Средняя стоимость билета в Петербурге колеблется от 412 до 437 рублей, в июне 2024 года она находилась в диапазоне от 318 до 350 рублей. Цена киносеанса по России тоже выросла, но на 86 рублей и теперь достигает 430 рублей.

В то же время результаты второго квартала 2025 года восполнили провал в период с января по март, когда число проданных билетов в российские кинотеатры составило 39,3 млн зрителей, что является самым низким показателем за последние три года. В прошлый раз антирекорд поставили в первом квартале 2022 года, когда продали только 34,2 млн билетов.

В итоге с апреля по июнь сборы кинотеатров в Петербурге составили 706,65 млн рублей, что больше на 153,7 млн рублей аналогичного периода в 2024 году. Также число зрителей достигло 1,648 млн человек. По России за второй квартал в кино сходили 25,4 млн зрителей на 10,48 млрд рублей.

Стефания Барченкова