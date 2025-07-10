США впервые присоединились к встрече «коалиции желающих» по помощи Украине

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог первым среди американских представителей присоединился к встрече «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Киева после прекращения огня. Присоединились к европейским странам и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, подготовившие законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Встреча «коалиции желающих» проходит под председательством Великобритании и Франции, лидеры которых — премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон — находятся в командном центре НАТО в Нортвуде на северо-западе Лондона.

Другие участники встречи — премьер Италии Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский, канлцер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, премьер Нидерландов Дик Схоф и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители США — находятся в Риме и подключились по видеосвязи. В Италии сегодня проходит четвертая конференция по восстановлению Украины.

«Мы должны переориентировать нашу работу на подготовку к миру, добиваясь его путем принуждения Путина к переговорам. Это скоординированное давление даст результат»,— cказал Кир Стармер на встрече. «Я думаю, что это явный знак и наглядный пример единства, ради которого мы продолжаем работать ради безопасности Украины и нашей собственной безопасности»,— отметила Джорджа Мелони. Так она прокомментировала участие США во встрече «коалиции желающих».

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции, которая должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки на ее территорию миротворцев после прекращения огня. Британия утверждала, что присоединиться к коалиции хотят более 30 стран.

Лусине Баласян