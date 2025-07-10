МИД РФ ожидает скорого согласования даты переговоров с США

Заместитель МИД России Сергей Рябков заявил, что в диалоге с США по восстановлению двусторонних отношений нет торможения, возникла «техническая пауза». В ближайшее время российское ведомство ожидает конкретики по дате следующего раунда консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены»,— сказал Сергей Рябков на пресс-конференции.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации.

После сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой, поскольку стороны так или иначе должны поддерживать отношения.

Лусине Баласян