Благотворительный фонд иноагента Евгения Ройзмана прекратит работу 1 августа

Благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) прекратит работу с 1 августа. Как «Ъ-Урал» сообщил сам Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов), в этот день будет проведен последний прием граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас было арендованное помещение, и нас попросили освободить его. 1 августа мы все закроем, сдадим ключи и закончим на этом историю. До этого момента мы попытаемся закрыть все сборы, которые есть. У нас образовалась очередь, когда люди поняли, что мы закрываемся. Работать будем до последнего дня и последней минуты», — сказал Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов).

По его словам, 5 августа в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о ликвидации фонда. «Если решение устоит, то мы будем понимать, что мы сделали все, что можно и работали до последнего дня. Если решение не устоит, то мы переформатируемся, найдем новое помещение и снова начнем работать», — резюмировал господин Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов).

Напомним, суд 14 апреля удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации «Фонда Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Фонд настаивал на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.

Арбитражный суд Свердловской области 7 мая отказал благотворительному фонду в оспаривании акта проверки, проведенной главным управлением Министерства юстиции по Свердловской области в 2024 году, по результатам которой были выявлены основания для ликвидации фонда.

Мария Шараева