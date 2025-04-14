В благотворительности нашли нарушения

Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации благотворительной организации «Фонд Ройзмана (иноагент)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. Представители фонда считают, что недочеты можно было устранить и настаивали на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прошение о ликвидации было подано свердловским управлением Министерства юстиции после внеплановой проверки, которую ведомство провело в октябре 2024 года. В ходе нее, по данным управления Минюста, были выявлены недостоверные сведения об адресе организации, нецелевое использование денежных средств, отсутствие смет и нарушение требований об учете доходов и расходов.

«Фонд Ройзмана (иноагент)» был создан в 2015 году. В числе учредителей организации экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в 2022 году внесен в реестр иноагентов). С 2020 года фонд возглавляет Светлана Косолапова. По данным, озвученным в суде, благотворительная организация помогает детям с различными заболеваниями, незащищенным категориям населения, в том числе малоимущим, многодетным семьям и семьям с инвалидами, организациям, которые оказывают помощь таким людям. За время работы фонд оказал помощь более чем на 500 млн руб., в том числе с закупкой дорогостоящих препаратов для детей со спинально-мышечной атрофией (СМА).

По данным Минюста, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. По утверждению истца, фонд собрал 122 млн руб. на приобретение препарата Zolgensma для одного из подопечных, из них 109 млн руб. перечислила его мама, остальные были собраны с помощью пожертвований. Для другого ребенка на этот препарат пожертвовали почти 100 млн руб. Затем Zolgensma начали вводить в гражданский оборот, и дети получили его за счет средств федерального бюджета через фонд «Круг добра». Почти 90 млн руб. из оставшихся средств «Фонд Ройзмана (иноагент)» потратил на помощь в строительстве Центра детской онкологии и гематологии. Истец утверждает, что расходование средств было нецелевым, а их остаток фонд должен был вернуть жертвователям.

Представитель ответчика Калой Ахильгов отметил, что фонд получил заявление матери мальчика, внесшей 109 млн руб. о том, чтобы направить средства на строительство онкодиспансера, а распоряжаться оставшимися деньгами самостоятельно организация не имела права, поэтому хранила их на своих счетах до востребования.

Нецелевым расходованием средств Минюст посчитал и покупки продуктов питания и алкоголя на 336 тыс. руб. Как пояснили в фонде, это представительские расходы на проведение встреч, мероприятий и подарки врачам на праздники. Помимо этого, из средств фонда был оплачен ремонт автомобиля, поврежденного в ДТП, собственником которого являлось «одно физлицо, признанное иностранным агентом». Средства были выделены в связи с трудной жизненной ситуацией, сумма не уточняется.

Калой Ахильгов, выступая в суде, подчеркнул, что большинство выявленных нарушений являются устранимыми, поэтому не могут считаться грубыми. По его словам, фонду долго не направляли акт проверки, а представление об устранении нарушений не было направлено вовсе, поэтому у организации не было возможности исправить выявленные проблемы.

«Если есть нарушения, давайте их устраним и будем дальше работать»,— предложил он.

Директор фонда Светлана Косолапова добавила, что решение о ликвидации организации делает хуже не работникам, а детям, которым не будет оказана должная помощь.

«Для меня удивительно, что фонд, являющийся помощником государства в решении социальных проблем граждан, государство пытается ликвидировать»,— сказал господин Альхигов.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение удовлетворить иск о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)». Представители фонда ходатайствовали о приобщении к делу проекта мирового соглашения, но сторона истца выступила против. По словам представителей Минюста, заключить соглашение невозможно, поскольку выявленные нарушения являются грубыми и неустранимыми.

Анна Капустина