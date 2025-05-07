Суд отказал «Фонду Ройзмана (иноагент)» в оспаривании акта проверки Минюста

Арбитражный суд Свердловской области отказал благотворительному фонду экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) в оспаривании акта проверки, проведенной главным управлением Министерства юстиции по Свердловской области в 2024 году, по результатам которой были выявлены основания для ликвидации фонда, сообщил «Ъ-Урал» представитель благотворительной организации Роман Речкин.

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«Суд прекратил производство в части оспаривания акта проверки, а в части признания незаконным действий должностных лиц Главного управления Министерства юстиции по Свердловской области — отказал», — отметил господин Речкин.

Минюст проводил внеплановую проверку в фонде в октябре 2024 года. В ходе нее были выявлены недостоверные сведения об адресе организации, нецелевое использование денежных средств, отсутствие смет и нарушение требований об учете доходов и расходов. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Выявленные нарушения стали поводом для подачи иска о ликвидации фонда.

В середине апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Фонд Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов).

Мария Шараева