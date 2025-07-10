На проект «Время возможностей» подали заявки свыше 1,4 тыс. московских предпринимателей

Более 1,4 тыс. предпринимателей зарегистрировались в спецпроекте «Время возможностей» в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщила пресс-служба столичного правительства.

Лидером по активности стали заведения общепита — они подготовили свыше 700 мероприятий. На втором месте сфера услуг (около 600 событий), на третьем — образование (более 300 инициатив). Также участвуют компании из сфер красоты, спорта, торговли и гостиничного бизнеса.

Участники предлагают горожанам бесплатные мероприятия, акции и скидки до 25%. Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» и стратегии мэрии по поддержке бизнеса.