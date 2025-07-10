Доставку товаров аэрокурьерами начали тестировать в Нижнем Новгороде

В Нижем Новгороде начали тестировать доставку товаров аэрокурьерами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Работу проводят АНО «Горький Тех» и онлайн-ритейлер «Самокат», сообщили в региональном правительстве 9 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

По словам директора АНО «Горький Тех» Романа Рензина, ЭПР позволяет тестировать авиатехнологии с меньшими ограничениями, но без снижения требований к безопасности.

Сейчас тестируют маршрут от пункта загрузки заказа на улице Баграмяна до постамата на улице Бархатной в Советском районе. Для проекта используют дрон «Курьер-30» производства ООО «Клеверкоптер», включенный в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ. За каждым полетом следит оператор, также аэрокурьеры оснащены парашютной системой.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за требований безопасности полеты дронов в Нижегородской области ограничены и возможны при получении специального разрешения.

Галина Шамберина