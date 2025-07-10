В Чите за ночь выпал максимальный за 70 лет объем осадков

В ночь 10 июля в Чите прошли сильные дожди, а объем выпавших осадков составил 105 мм. Как сообщает ФГБУ «Забайкальское УГМС», такое количество осадков в краевом центре зафиксировано впервые за 70 лет. При этом месячная климатическая норма осадков в Чите за весь июль составляет 88 мм.

«Предыдущее максимальное количество осадков наблюдалось ночью 1 июля в 1964 году — 60 мм, ночью 24 июля в 1980 году — 61 мм, ночью 17 июля в 1998 году — 62 мм, ночью 4 июля 2022 года — 51 мм»,— говорится в сообщении.

В Забайкальском Гидрометцентре добавляют, что сильные дожди прошли и на других территориях Забайкалья. В частности, в селе Кыра выпало 49 мм осадков, в селе Усть-Каренга — 41 мм, в селе Тункогочен — 35 мм.

В ГУ МЧС Забайкальского края взяли под особый контроль малые реки Читинского муниципального округа, специалистами ведется наземный и авиационный мониторинг обстановки.

Влад Никифоров, Иркутск