Государство обещает

Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проходит в России с 7 по 13 июля. В Москве в этой акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, каждый год участвует благотворительный центр «Соучастие в судьбе». В партнерстве с Русфондом он проводит консультации для детей-сирот, опекунов, усыновителей и приемных семей. Такая помощь очень востребована, несмотря на федеральный закон, согласно которому юридические услуги для детей-сирот в нашей стране в принципе бесплатны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



На основании федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» ее могут оказывать адвокатские объединения, сотрудничающие с региональными властями, а также частные адвокатские бюро на благотворительных началах (pro bono).

— В 2011 году я сам был инициатором поправок к этому закону, чтобы гарантировать права сирот, и считал это важной мерой,— говорит Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Только вот на практике получить эффективную помощь оказывается не так просто.

Зачастую сироты попадают к недобросовестным юристам, которые сначала обещают бесплатные консультации, а в итоге требуют деньги. Бесплатная помощь оказывается не по всем вопросам — в основном по жилищным проблемам и нарушениям прав на социальную поддержку. Если по делу уже имеется судебное решение, вступившее в силу, или если в суд обратился прокурор с заявлением в защиту интересов сироты, то бесплатный адвокат сироте не положен.

— Юридические компании вообще крайне неохотно берутся за подобные дела,— рассказывает Алексей Головань.— Не все понимают специфику. Иногда видишь иски, подготовленные на бесплатной основе, и понимаешь, что они совершенно беспомощны как юридический документ. Тот, кто их составлял, либо не владеет темой, либо просто не захотел утруждаться, изучать судебную практику, постановления Верховного суда — отнесся к делу формально.

Кроме того, судебные разбирательства по «сиротским делам» иногда тянутся годами, требуют большой вовлеченности и массы ресурсов. Компенсация от государства за оказание таких услуг не оправдывает фактических затрат, которые несет компания, ввязываясь иногда в многолетний и сложный судебный процесс с прохождением нескольких инстанций. Например, на этой неделе долгожданные ключи от своей квартиры получил сирота из Москвы Юрий Т., но на защиту его интересов в судах у юристов центра «Соучастие в судьбе» ушло четыре года.

В первый день Всероссийской недели правовой помощи в центр «Соучастие в судьбе» обратились семь человек. Основные темы обращений не меняются годами. Это проблема обеспечения социальным жильем и освобождение от долгов за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на поручение президента России решить вопрос о компенсациях детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ, ситуация отдана на откуп регионам, и не везде власти действуют в интересах сирот.

В последнее время возник еще один болезненный вопрос — о предоставлении сиротам полного гособеспечения при обучении в вузах или колледжах. Сейчас бесплатное питание, проживание, а также социальная стипендия положены только сиротам, которые обучаются очно и за счет госбюджета. Если сирота поступил на обучение на коммерческой основе, то никакой социальной поддержки он не получает и должен обеспечивать себя сам.

— Считаю, что это несправедливо,— говорит Головань.— Если опекун или приемная семья за свой счет помогают ребенку получить образование, это не значит, что сирота перестает быть сиротой. Любая государственная помощь облегчает старт сироты во взрослую самостоятельную жизнь, а это и должно быть нашей главной целью. Над этим вопросом нужно работать.

До конца недели центр «Соучастие в судьбе» продолжит консультации в рамках Всероссийской недели правовой помощи для сирот и их представителей из любого региона Российской Федерации. Консультации проводятся по телефону или очно по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 19, комн. 1821.

Всю юридическую помощь центр оказывает бесплатно.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда