АСИ допустило рост экспорта книг из России в 10 раз

Экспорт книжной продукции из России может увеличиться более чем в 10 раз и достичь $65 млн к 2030 году. Такие выводы были сделаны по итогам отраслевого исследования книжного рынка, которое провело Агентство стратегический инициатив.

«В 2023 году вклад индустрии в ВВП страны составил 0,06%, а к 2030 году, по оценкам экспертов, ожидается рост до 0,08%. Выручка отрасли достигла 121 млрд рублей и должна вырасти до 169 млрд к 2030 году»,— говорится в исследовании.

По данным АСИ, в книжной отрасли работают 133,7 тыс. человек и 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Среди ключевых проблем отрасли агентство отмечает рост себестоимости печати, нехватку кадров, пиратство, контрафакт. Для их решения предлагается поддержать кросс-медийные проекты, создать академии книжного бизнеса, дать книжным магазинам статус субъектов социального предпринимательства.