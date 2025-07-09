Силуанов не поддерживает национализацию золотодобывающих компаний

Министр финансов Антон Силуанов назвал национализацию золотодобывающих компаний избыточной мерой. При этом, по его словам, власти дополнительно усиливают контроль добычи драгметалла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По золоту был вопрос — частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать. Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем»,— сказал Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил министр, для повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система прослеживаемости операций золотодобытчиков. Он добавил, что власти дополнительно усиливают контроль «именно за самой добычей предприятий и за экспортными операциями». «Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее»,— заключил господин Силуанов.

3 июля Генпрокуратура потребовала изъять активы «Южуралзолота» в доход государства. Надзорное ведомство считает, что глава компании и зампред Челябинского заксобрания Константин Струков получил контроль над предприятием коррупционным путем.

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