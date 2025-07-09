Володин напомнил Решетникову о Чубайсе и ошибках «либералов прежнего разлива»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал министра экономического развития Максима Решетникова не допустить ошибок, «которые совершили либералы прежнего разлива». Так он прокомментировал выступление главы министерства во время первого чтения законопроекта о платформенной экономике.
Максим Решетников извинился перед депутатами «за какие-то процедурные нюансы» и пояснил, что впервые представляет в Госдуме законопроект. Вячеслав Володин ответил, что извиняться не стоит, но важно соблюдать процедуры, нормы и правила — они «есть демократия». «Вы как либерал в правительстве должны это свято чтить»,— сказал господин Володин (цитата по РБК). — А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик».
Спикер напомнил об Анатолии Чубайсе, который в 90-е годы занимал различные должности в правительстве. «Вот так же приходил Чубайс. А сейчас где он?» — сказал господин Володин.
Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении. На подачу поправок к документу отводится пять дней. Максим Решетников отметил, что вступление закона в силу может быть перенесено на более ранний срок. «Постараемся предложить к второму чтению более оптимальные сроки», - сказал он. «Видим общественный запрос на более скорое вступление в силу регулирования», — пояснили «РИА Новости» в пресс-службе Минэкономразвития.