Ритейлеров отправили ко второму чтению

Во внесенный в Госдуму на прошлой неделе проект закона о платформенной экономике, регулирующего работу маркетплейсов, уже готовят очередные поправки. В парламенте это могут сделать ко второму чтению документа. С критикой текущей версии законопроекта выступили крупнейшие торговые ассоциации: им не понравилось, что в последней редакции не учтены некоторые важные, по их мнению, моменты. В частности, они отмечают, что в законопроекте не прописаны меры по защите рынка от контрафакта на маркетплейсах и начисления штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуме 7 июля прошел круглый стол, посвященный проекту закона о платформенной экономике, регулирующего работу в том числе маркетплейсов. На мероприятии, как убедился корреспондент “Ъ”, обсуждались проблемы, которые участники нескольких крупных отраслевых ассоциаций прописали в обращениях, направленных в администрацию президента, правительство и Госдуму.

Под обращениями (есть в распоряжении “Ъ”) подписались: Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциация компаний розничной торговли, ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд», Ассоциация прямых продаж и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

По данным «Ведомостей», представители бизнеса направили аналогичное письмо спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко. В этих письмах бизнес жаловался, что ключевые предложения, ранее поддержанные в рабочих группах, не вошли в последнюю редакцию законопроекта.

Какие моменты, не вошедшие в проект закона, особенно беспокоят бизнес:

Правообладатели, по мнению ассоциаций, не смогут эффективно защищаться от контрафакта. Как указывают авторы писем, ранее рабочая группа согласовала предложение о введении личного кабинета правообладателя на маркетплейсах. В этих личных кабинетах правообладатели могли бы жаловаться на подделки.

Как указывают авторы писем, ранее рабочая группа согласовала предложение о введении личного кабинета правообладателя на маркетплейсах. В этих личных кабинетах правообладатели могли бы жаловаться на подделки. В законопроекте-спутнике, который должен предусмотреть ответственность для нарушителей основного закона, если он вступит в силу, не прописана действенная система штрафов. По мнению бизнеса, в проекте важно было предусмотреть дифференциацию штрафов в зависимости от серьезности нарушения и наличия рецидива, а также внедрить механизм оборотных штрафов для крупных платформ. Кроме того, предложенные размеры штрафов не обеспечат соблюдение норм закона, «поскольку в текущих условиях его несоблюдение может являться финансово более выгодным для крупных маркетплейсов, чем уплата соответствующих штрафов».

По мнению бизнеса, в проекте важно было предусмотреть дифференциацию штрафов в зависимости от серьезности нарушения и наличия рецидива, а также внедрить механизм оборотных штрафов для крупных платформ. Кроме того, предложенные размеры штрафов не обеспечат соблюдение норм закона, «поскольку в текущих условиях его несоблюдение может являться финансово более выгодным для крупных маркетплейсов, чем уплата соответствующих штрафов». Проект закона не защищает граждан и продавцов от влияния маркетплейсов на ранжирование и поиск товаров, считает бизнес. В частности, из проекта были исключены предложенные рабочей группой правила о том, что маркетплейсы должны раскрывать продавцам принципы работы своих алгоритмов, а товары, которые продвигаются маркетплейсом за плату, должны быть четко обозначены как таковые.

считает бизнес. В частности, из проекта были исключены предложенные рабочей группой правила о том, что маркетплейсы должны раскрывать продавцам принципы работы своих алгоритмов, а товары, которые продвигаются маркетплейсом за плату, должны быть четко обозначены как таковые. Законопроект не защищает продавцов от вмешательства маркетплейсов в их ценовую политику, пишут авторы обращений. Они указывают, что предыдущая редакция документа содержала запрет на одностороннее снижение маркетплейсами цен на товары или услуги, но в актуальной версии этой части нет.

Также бизнес указывает, что отсрочка вступления законопроекта в силу составляет более полутора лет. В нынешней редакции законопроекта и проекта-спутника указано, что они должны вступить в силу с 1 марта 2027 года, хотя ранее предполагалось, что это произойдет на год раньше. Отсутствие регулирования в течение следующих полутора лет «негативно скажется на интересах государства, граждан и бизнес-сообщества», считают в ассоциациях.

На круглом столе в Госдуме 7 июля депутаты, представители профильных министерств, маркетплейсов и классического ритейла внесли предложения для формирования пакета будущих поправок. Вероятнее всего, поправки по вопросам, на которые обратил внимание в своих обращениях бизнес, могут быть рассмотрены уже во втором чтении законопроекта, пояснил депутат Госдумы, член координационного совета Союза интернет-торговли Алексей Веллер. Первое чтение законопроекта назначено на 9 июля.

Минэкономики внесло документ в правительство в феврале. Его инициатор — вице-премьер, глава аппарата федерального правительства Дмитрий Григоренко. Рассмотрение документа было изначально запланировано на первый квартал 2025 года, но было отложено из-за разногласий с участниками рынка. Ускорить принятие этого законопроекта в ходе выступления на ПМЭФ-2025 поручил президент Владимир Путин.

Виктория Колганова, Ольга Базутова