К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

В Подмосковье сотрудники СКР и ФСБ утром 9 июля провели обыски по месту жительства директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия проводились по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман в 2022 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Кехман в 2022 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Издание пишет, что мероприятия связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Их должны закончить в октябре 2025 года. Процессуального решения задержать главу театра пока не принято.

Владимира Кехмана назначили на пост директора МХАТа в октябре 2021 года. До этого он был гендиректором и художественным руководителем Новосибирского государственного театра оперы и балета. С 2007 по 2015 год работник культуры руководил Михайловским театром.

В прошлом Владимир Кехман был фигурантом дела о мошенничестве. В 2012-ом году его компания JFC объявила себя банкротом, после чего ряд банков обвинили менеджеров компании в хищении кредитных денег. «Сбербанк» заявлял о хищении 6 млрд руб., общая сумма претензий превышала 18 млрд руб. Дело слушалось одновременно в Москве и Лондоне, так как ключевые трасты находились в юрисдикции Великобритании. В итоге в 2017 году дело в России прекратили в связи с истечением срока давности, а в 2018 году Высокий суд Лондона признал господина Кехмана виновным в мошенничестве.

Никита Черненко