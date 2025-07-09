Леонид Слуцкий дал старт избирательной кампании ЛДПР 2025 года

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил 9 июля об официальном старте кампании по выборам в Единый день голосования (ЕДГ) — 14 сентября. Выступая на митинге в Москве, он представил сторонникам новую программу и пообещал защитить россиян от «врагов народа».

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На мероприятии присутствовали будущие кандидаты от ЛДПР на осенних выборах всех уровней. Они, как рассказали “Ъ” в пресс-службе партии, также принимали участие в разработке новой программы. Согласно этому документу (есть в распоряжении “Ъ”), русских сегодня необходимо защищать от мигрантов, мошенников, наркоторговцев, преступности, бюрократии, коррупции, обнищания и «оптимизации здравоохранения».

Господин Слуцкий, выступая перед сторонниками, назвал стоящие перед Россией проблемы «врагами народа, которые годами разрушают нашу страну изнутри», и предпринял первые «практические» действия для борьбы с ними. Организаторы установили на площадке митинга специальные стенды с наименованиями конкретных «врагов» — безразличие, халатность, ложь, рост цен, преступность, а лидер партии закрасил их с помощью трафарета «ЛДПР защитит».

Напомним, в предстоящий ЕДГ состоится более пяти тысяч избирательных кампаний, в числе которых — прямые выборы 20 глав субъектов, депутатов 11 региональных парламентов и 25 парламентов региональных центров. В ЛДПР пообещали выдвинуть на осенние выборы «рекордное» количество кандидатов: 14 757 человек — на муниципальные должности, 1322 — в заксобрания и думы столиц, а также 18 кандидатов — на выборы губернаторов.

Божена Иванова