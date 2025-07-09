Экс-министру здравоохранения Приангарья отказано в смягчении наказания

Куйбышевский районный суд Иркутска оставил без удовлетворения ходатайство экс-министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, осужденная отбыла более половины срока от назначенного, а потому обратилась в суд с ходатайством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Ледяева

Фото: СУ СКР по Иркутской области Наталья Ледяева

Фото: СУ СКР по Иркутской области

«В декабре 2022 года суд признал бывшего министра здравоохранения региона виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий). Экс-министр была приговорена к шести годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены иски о взыскании с нее вместе с соучастниками более 45 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области также уточняет, что ранее, в феврале 2025 года, Наталья Ледяева подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое не было удовлетворено Куйбышевским районным судом Иркутска. Позднее, в апреле постановление суда первой инстанции оставлено без изменения в Иркутском областном суде.

Ранее сообщалось, что Наталья Ледяева совместно с группой жителей региона, в том числе с родным сыном, поставляла в медучреждения региона фальсифицированные медицинские маски, причинив в результате ущерб бюджету на сумму свыше 90 млн руб. Поставки происходили в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Преемник Натальи Ледяевой на посту руководителя регионального минздрава Яков Сандаков в сентябре 2024 года был осужден на 18 лет за получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег. В ноябре того же года он подписал контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения СВО.

Влад Никифоров, Иркутск