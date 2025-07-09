Объявлен тендер на строительство ЦОД в аэропорту Норильска за 255 млн рублей

ООО «Аэропорт Норильск» объявило тендер на строительство центра обработки данных (ЦОД). Стоимость контракта — 255,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июля, итоги планируется подвести 11 августа, следует из данных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Срок сдачи работ определен до декабря 2026 года. Победителю торгов предстоит построить здание ЦОД, подготовить архитектурное решение по проекту, организовать системы общего электроснабжения, освещения, а также противопожарной безопасности.

Кроме того, подрядчик должен оборудовать объект материалами антидроновой защиты.

Александра Стрелкова