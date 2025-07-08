Правительство внесло в Госдуму соглашение с Арменией о работе РАУ

Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Арменией о работе Российско-армянского университета (РАУ) на территории республики. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В декабре 2024 года Россия и Армения подписали соглашение об условиях деятельности Российско-армянского университета в республике. Документ подписывали замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, передавал ТАСС.

В мае этого года во время поездки в Ереван глава МИД России Сергей Лавров встретился со студентами и преподавательским составом РАУ. Он заверил, что Москва и Ереван оставили в прошлом «стадию взаимных недоверий или взаимных обид» и сообщил о дальнейшем развитии дружеских отношений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».