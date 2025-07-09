Маржа АЗС по бензину упала до уровня начала года

Рентабельность продаж бензина на российских АЗС к концу июня вернулась к январским показателям после весеннего пика. По данным «Петромаркета», чистая маржа АИ-92 снизилась до 2 руб./л, АИ-95 — до 3,7 руб./л. В марте эти значения достигали 6 и 7 руб./л соответственно.

Эксперты связывают падение с ростом оптовых цен на топливо, которые не успевают компенсироваться регулируемыми розничными ценами. Особенно проблемным стал сегмент АИ-92, где некоторые сети уже работают в убыток. При этом маржа по дизтопливу, напротив, выросла до 7,5 руб./л.

По данным источников «Ъ», на совещании у вице-премьера Александра Новака 9 июля будет обсуждаться возможный запрет экспорта бензина. Но его одобрение маловероятно, считает один из собеседников «Ъ». Крупные нефтяные компании уже начали сдерживать рост биржевых цен.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бензин продался в минус».