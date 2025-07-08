Госдума утвердила Андрея Никитина министром транспорта

Госдума на заседании 8 июля единогласно утвердила Андрея Никитина в должности министра транспорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый министр транспорта Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Новый министр транспорта Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Замглавы Минтранса Никитин был назначен на пост и. о. министра утром 7 июля, через несколько часов после отставки Романа Старовойта, который возглавлял министерство с мая 2024 года. В тот же день премьер Михаил Мишустин внес кандидатуру господина Никитина на утверждение в Думу. Встречи со всеми парламентскими фракциями Андрей Никитин провел еще вечером 7 июля, а утром 8-го выступил на заседании профильного комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Вопрос о новом главе Минтранса Дума рассмотрела в начале пленарного заседания. В своем выступлении господин Никитин, в частности, пообещал, что в числе приоритетных для министерства вопросов останется удобство транспортной инфраструктуры для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Он также отметил важность внедрения на транспорте технологий искусственного интеллекта, цифровых и беспилотных технологий.

В поддержку представленной премьером кандидатуры высказались представители всех пяти фракций. В итоге за утверждение Андрея Никитина министром транспорта проголосовали 408 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было. В тот же день указ о назначении господина Никитина подписал президент.

Ксения Веретенникова