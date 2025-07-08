Наше твердое неттинг

8 июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и выяснил для себя, как и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, очень многое: от новой специфики работы нотариусов до маржи в сделках с золотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с Юрием Чиханчиным для Владимира Путина — всегда к деньгам

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча с Юрием Чиханчиным для Владимира Путина — всегда к деньгам

Фото: пресс-служба президента РФ

Юрий Чиханчин хорош тем, что после встречи с ним понимаешь: оказывается, есть люди, которым и правда есть что сказать, а не только терять.

Не надо выдумывать темы и делать многозначительные презентации: все и так есть. Успеть бы обо всем рассказать.

Видимо, это должен был понять и Владимир Путин.

— Владимир Владимирович,— приступил Юрий Чиханчин,— хотел рассказать, как работает национальная антиотмывочная система в 2024 году, о результатах доложить немножечко.

Но получилось не так уж мало.

— Самая главная задача на международной площадке — это было сохранение наших позиций и не допустить включения России в санкционные списки,— он имел в виду свою юрисдикцию.— Нам это удается на заседаниях FATF, мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс.

То есть в санкционные списки Россию включают все кому уже просто не лень — но кроме того, что по линии финмониторинга. Там, видимо, стена.

— Мы создаем систему обмена информацией между странами — пояснил Юрий Чиханчин.— С учетом того что приостановлена деятельность в группе Egmont, это объединение финансовых разведок, у нас своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся закрыто.

Похоже, группы Egmont ему немножечко жаль.

— Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой,— продолжил Юрий Чиханчин.

Российский блокчейн настолько прозрачен на просвет, что можно сказать, его и нет.

— Что касается трансграничных финансовых потоков, то я уже в прошлый раз докладывал, у нас несколько поменялся вектор — это Ближневосточный регион, Юго-Восточная Азия и Центрально-Азиатский регион,— доложил Юрий Чиханчин.— Это соответствует тому, что создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, и это в первую очередь страны СНГ. Активно используются альтернативные формы расчета — это золото, криптовалюта. И вот сейчас появился «неттинг»: клиринговые операции, которыми мы сегодня занимаемся.

Юрий Чиханчин легко жонглировал новыми словами. Создавалось впечатление, что он и правда живет в мире этих слов.

— По поводу теневых площадок,— уточнял президент.— Это что за международные теневые площадки?

— Это площадки, которые на сегодняшний день используют преступники,— охотно разъяснял Юрий Чиханчин.— Деньги украдены и выводятся за рубеж, а мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны! У нас это выявлено на сегодняшний день! Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто еще пользовался услугами этих теневых площадок.

Значит, сначала выявили, а потом начали искать доказательную базу. То есть как обычно.

— Конечно,— пояснил глава Росфинмониторинга,— безусловно, самым главным нашим союзником в решении вопросов являются финансовые организации, банки в первую очередь. И надо сказать, что совместно с Центральным банком, Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами — МВД, ФСБ — нам удается удержать законопослушность примерно около 90% финансовых институтов. Это очень высокий процент!

10% банков все-таки еще демонстрируют непослушность.

— Всего у шести банков была отозвана лицензия в прошлом году Центральным банком,— добавил Юрий Чиханчин,— но немножко увеличилась доля подозрительных операций у региональных банков. Несколько небанковский сектор тоже начал грешить... Поэтому мы сейчас особое внимание уделяем... Для решения этих вопросов ведется изменение нормативной базы. Только в прошлом году порядка 20 законов было принято.

Финансовые показатели его организации получше многих коммерческих организаций:

— Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в два с половиной раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 млрд руб.

То есть это даже не выручка, а, надо полагать, чистая прибыль.

— Это как раз по тем критериям, по тем признакам, которые разработаны совместно Центральным банком и правоохранительными органами,— разъяснил Юрий Чиханчин.— Заблокированы операции высокорисковых организаций — порядка 20 млрд руб. Это большие суммы.

Потом господин Чиханчин перешел, так сказать, на личности:

— Нам удалось практически снизить использование таких финансовых институтов, как нотариусы.

Имелось в виду, очевидно, нецелевое использование нотариусов.

— То есть раньше,— уточнил он,— нотариусы участвовали в подтверждении сомнительных операций (больше, видимо, не участвуют или участвуют не с таким энтузиазмом, как раньше.— А. К.)... То же самое Комиссия по трудовым спорам и рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Юрий Чиханчин — один из немногих, кто борется за подлинную независимость судов в стране:

— Надо отдать должное (видимо, ему.— А. К.), кардинально изменилась ситуация в судах, которые тоже привлекались для подтверждения сделок с сомнительными операциями. Только в этом году они порядка 100 млрд руб. не пустили в теневой рынок.

Росфинмониторинг копает глубоко:

— Что касается бюджетной сферы... В первую очередь обращаем внимание на контракты, которые идут с единственным исполнителем, и те, где есть дополнительное соглашение по увеличению цены контракта. Это все позволило сократить участие технических компаний примерно на 10%. Работа ведется сейчас как раз по выявлению, когда собственники контрактов используют активы в личных целях, то есть приобретают недвижимость, машины для себя лично, прячась за деятельность контракта.

Хоть кто-то должен же и про это подумать.

— Работа ведется по противодействию коррупции,— признался Юрий Чиханчин.— Здесь в первую очередь, конечно, обращает внимание, что преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.

Вот и про это подумал Юрий Чиханчин.

— Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да? — с тревогой в голосе спросил Владимир Путин.

— Да, именно коррупционерами! — горячо подтвердил Юрий Чиханчин.— Стали тоже использовать!

И он уточнил:

— И, конечно, работаем совместно с администрацией президента и с Генеральной прокуратурой по антикоррупционным запросам, по декларированию и так далее. Всего по коррупции мы работаем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма ущерба пока — то, что с нами только выявлено,— порядка 13,5 млрд руб. И порядка 5 млрд уже вернули государству.

А вот эти цифры не впечатляют.

— Вы задали вопрос о теневых площадках на международном уровне,— заговорил Юрий Чиханчин о самом, быть может, больном.— У нас теневые площадки в России тоже работают... В прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом где-то примерно 11 млрд руб. Выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок. Это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания, то есть стоимость на рынке примерно 20–25%, очень высокая. Но в то же время пользуются этими услугами...

Однако, видимо, недолго осталось.

— Вызывает, конечно, ряд опасений то, что и бюджетополучатели пользуются услугами теневых площадок, поэтому здесь идет плотная работа с Казначейством и Генпрокуратурой. На сегодняшний день, к сожалению, должен сказать, действует еще десять площадок у нас, мы по ним работаем,— признался Юрий Чиханчин.

Нет, все-таки о самом больном было впереди:

— Еще одно направление, которое вызывает много вопросов, и вы проводили даже совещание, посвященное этому,— это вовлечение граждан в различные теневые схемы. Это в первую очередь связано с тем, что резко выросла доступность финансовых услуг, появились информационно-коммуникационные технологии. Охват аудитории: более 50 тыс. сайтов постоянно работают на привлечение. Транснациональный характер стал он (охват.— А. К.) носить, появились люди, и число нерезидентов, участвующих в этих схемах, выросло почти в три с половиной раза. Но особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние.

И он честно рассказал про схемы:

— Это школьники. И сегодня есть уже семилетние школьники, которые попадают в эти операции. У них есть карточки для расчета за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, и преступники начинают пользоваться этими услугами. Поэтому здесь целый механизм запускается. Но это одна часть преступлений. Дальше, как правило, этот преступный мир начинает криминализировать тех, кто попал в эти теневые схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм и терроризм.

Он сейчас имел в виду не телефонных мошенников, а тех, кто хочет заработать, поигрывая с деньгами своими или, например, родительскими.

Юрий Чиханчин обнадежил:

— Все-таки нам удалось включить механизм по противодействию и удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Заблокировано Роскомнадзором порядка 40 тыс. сайтов. Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов.

Заблокировано только счетов, используемых преступным миром, около 700 тыс. и арестовано активов порядка 10 млрд руб. То есть большие суммы!

Вот тут следовало согласиться. Но каков же этот рынок, если это, судя по всему, капля в теневом океане денег.

— Что касается работы по незаконному обороту наркотиков и финансовым доходам,— продолжал глава Росфинмониторинга.— Здесь необходимо сказать, что увеличилось количество выпуска наркотиков на территории России (синтетика...) и сократилось «плечо» региональных расчетов, сложнее стало выявлять. Но мы активно работаем, и, конечно, одна из основных причин — это распространение через интернет, расчеты через интернет, через мессенджеры, которые очень сложно выявлять и блокировать.

Да, из разговора с Юрием Чиханчиным можно было узнать много нового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чиханчин слегка выговорился спустя лишь полчаса

Фото: пресс-служба президента РФ Юрий Чиханчин слегка выговорился спустя лишь полчаса

Фото: пресс-служба президента РФ

— Кроме этого, активно используются зарубежные криптобиржи, «дроповые» карты, вы знаете. Это нам дало возможность с МВД, ФСБ, Следственным комитетом подкорректировать модель поведения наркоторговцев, и доводим до банков. Это позволяет нам увеличить поток, который мы обрабатываем. Только в прошлом году где-то примерно в шесть раз увеличилось количество сообщений... Работу ведем в этом направлении более чем по 200 уголовным делам, в том числе уже связанную с легализацией, с криптовалютой участие. Удачно это происходит, уже возмещено порядка 3 млрд руб.!

В копилке Юрий Чиханчина все прибавлялось и прибавлялось.

Поделился он и деликатной частью своей деятельности:

— Кроме этого, мы продолжаем работать по новому функционалу, который на нас определили,— это работа по экономически значимым организациям. Это лишение иностранных холдингов и компаний корпоративных прав. И еще один функционал — это валютный мониторинг. На сегодняшний день хотел бы сказать, что основная масса экспортеров у нас законопослушная и вызывает уважение: при нормативе 40% они продают примерно около 70% (трепещут просто.— А. К.). Хотелось бы сказать, что здесь идет рост доли рубля в сделках, и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами.

— Это доллары, евро и фунты?! — считай что торжествующе уточнил Владимир Путин.

— Да,— подтвердил Юрий Чиханчин,— значительно падают, они есть, эти сделки, операции, но практически их всё меньше.

— А неттинг — это что такое? — не выдержал Владимир Путин.

Но отдадим должное: держался долго.

— Неттинг — это когда экспортер дает возможность импортеру...— Чуть смешался Юрий Чиханчин. Экспортер не возвращает деньги, импортер предзавозит на его деньги товар и рассчитывается уже на территории страны. Клиринговая такая операция...

— Но вы прослеживаете все, да? — хотел вернуть себе спокойствие Владимир Путин.

— Да, там есть некоторые вопросы, я потом отдельно остановлюсь,— кивнул Юрий Чиханчин.— Что касается валютного мониторинга... В то же время наш мониторинг, мы хоть и не орган валютного контроля, но нам удалось увидеть неисполнение контрактов импортных на 7 млрд... Сейчас совместно с таможней отрабатывается... Незаконный вывод активов — около 60 млрд... Тоже работаем... И в общей сложности вот такой механизм дал вернуть дополнительно порядка 130 млрд руб.

И лирика:

— Учитывая то, что идет активное втягивание населения в сделки теневого характера, мы продолжаем работу по Международной финансовой олимпиаде. Вы были на третьей олимпиаде и тогда поддержали так называемое создание движения по финансовой безопасности.

— Я бумагу вашу подписал...— отозвался Владимир Путин.

— Спасибо большое! — обрадовался Юрий Чиханчин.— Как раз у нас уже запущено это международное движение! Председателем движения избран Дмитрий Чернышенко с согласия Михаила Мишустина.

«Избран», но с «согласия» — вот это и есть по-нашему.

Казалось бы, Юрий Чиханчин выговорился, но оказалось, что не выговорился Владимир Путин:

— Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?

— Да, существенно! — воскликнул глава Росфинмониторинга.

— Где-то в два с лишним раза...— задумчиво проговорил президент.

Похоже, что теперь Юрий Чиханчин неминуемо кинет взор на эти расчеты.

— Да, сейчас немножечко приупало, чуть-чуть, хотя активно идет. Неурегулированность полная обращения с золотом,— вздохнул господин Чиханчин.— Мы с Минфином, с Центральным банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства, я думаю, что удастся поправить... То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат... Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать! Вот на этом игра идет! Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает прибыль...

— Исторический пик! — констатировал президент.

— Очень хорошая маржа,— согласился Юрий Чиханчин.

Спасибо, хоть подсказали.

Андрей Колесников