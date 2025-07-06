За нотариатом нужен глаз да контроль

Проект нового закона о нотариате, предполагающий его масштабную реформу, может быть внесен в Госдуму уже в сентябре и принят в первом чтении до конца года. Об этом сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Роман Рябый на круглом столе, прошедшем 4 июля в Совете федерации. Нотариусы видят в предстоящей реформе угрозу своей независимости, а эксперты опасаются роста финансовой нагрузки на россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Романа Рябого, проект нового закона уже прошел согласование с заинтересованными федеральными органами, получил оценку регулирующего воздействия и был представлен в правительство. Разногласия концептуального характера остались только у Федеральной нотариальной палаты (ФНП), которая считает, что такой закон просто не нужен. Однако вносимые изменения обусловлены негативными тенденциями в нотариате, подчеркнул господин Рябый. В их числе чиновник назвал проблемы с конкурсами на замещение должностей и бесконтрольный рост тарифов на самые востребованные услуги.

Законопроект предусматривает усиление контроля за деятельностью нотариусов, введение единого тарифа, а также исключительную компетенцию Минюста при разработке подзаконных актов. В пояснительной записке отмечается, что подходы, позволившие государству делегировать нотариальным палатам большую часть контрольных полномочий, показали недостаточную эффективность. Документ ужесточает требования к нотариусам и процедуру допуска в профессию, а также наделяет Минюст правом обращаться в суд с требованием лишить права заниматься нотариальной деятельностью. Кроме того, представители ведомства войдут в дисциплинарные комиссии.

В ответ президент ФНП Константин Корсик заявил, что внебюджетная система нотариата более чем 30 лет эффективно обеспечивает интересы государства и общества, а контроль за его деятельностью со стороны судебных органов, прокуратуры, ФНС и Минюста находится на высоком уровне. Нотариатом без государственного финансирования разработаны и внедрены уникальные правовые проекты и отход от существующих принципов организации института способен крайне негативно повлиять на стабильность системы, предупредил глава ФНП:

«По сути предлагается функционирование нотариата на принципах государственного института, деятельность и ответственность которого при этом обеспечивается доходами нотариусов».

По мнению Константина Корсика, законопроект нарушает принцип самофинансирования и институциональной независимости нотариата, хотя авторы инициативы не доказали необходимость таких изменений, посетовал он. По данным господина Корсика, за семь лет суды удовлетворили всего 300 жалоб на нотариальные действия, тогда как случаи нарушения на конкурсах были крайне редки: из более чем 1 тыс. процедур с 2018 года обжалованы 13, а признаны недействительными — 3.

Вопросы к законопроекту возникли не только у ФНП. Доцент юрфака Санкт-Петербургского госуниверситета Наталия Рассказова выразила опасение, что предлагаемая система определения нотариального тарифа на уровне подзаконного акта не обеспечит баланс доступности услуг и финансовой устойчивости нотариата: «Льготы, безусловно, нужны, но за чей счет?» Отсутствие компенсации выпадающих расходов в условиях затратного метода обернется перекладыванием бремени на потребителей услуг, предупредила госпожа Рассказова. По ее мнению, вопрос льгот должен быть решен на уровне закона.

Стоимость нотариальных услуг остается одним из ключевых препятствий к реализации прав и обязанностей граждан в сфере нотариального удостоверения, подтвердил заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Тарас Федотов.

По его словам, реформа может превратить нотариат из инструмента правовой поддержки в элемент правого неравенства. Следует осторожно подходить к этому вопросу, чтобы не вызвать «экономического негодования граждан», добавил он.

Возможно, в предлагаемом законе «есть что поправить», признал Роман Рябый, но ситуация не может оставаться прежней. Действующая формула определения тарифов непрозрачна, ведет к росту тарифов и была фактически навязана нотариальной палатой «в режиме ультиматума», подчеркнул чиновник. Он добавил, что за время развития законодательства баланс регулирования полностью сместился и произошла «окончательная приватизация нотариата», который превратился в закрытую корпорацию, где под независимостью понимают полную бесконтрольность. «Предложил бы коллегам изменить риторику»,— заключил представитель Минюста.

Анастасия Корня