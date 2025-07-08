Каруселям здесь не место

В Нижнем Новгороде 8 июля после проведения благоустройства открылся Парк им. 1 мая. Обновленный парк стал большим зеленым газоном, из него вывезли аттракционы и малые архитекутурные формы, которые «украшали» его много лет. Часть пришедших на открытие нижегородцев считают, что после благоустройства парк «лишился души», часть — что он преобразился в лучшую сторону. О том, каким стал парк и каким он был — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».